Van de Zandschulp simpel langs vermoeide Karatsev in achtste finales München

Botic van de Zandschulp heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in München. De Veenendaler won eenvoudig van de Rus Aslan Karatsev, die eerder op de dag ook al in actie moest komen.

Van de Zandschulp was Karatsev in twee sets de baas: 6-2 en 6-0. De Rus had een drukke dag op het gravel in München. Zijn eersterondepartij tegen de Duitser Daniel Altmaier was woensdag gestaakt vanwege regenval en moest donderdagochtend worden afgemaakt.

Enkele uren later wachtte al de partij tegen Van de Zandschulp. Karatsev (ATP-129) had niets in de melk te brokkelen tegen de 27-jarige Nederlander. Tot 2-2 in de eerste set ging het nog gelijk op, maar daarna won Van de Zandschulp tien games op rij en was het karwei geklaard.

Van de Zandschulp had zelf een rustigere aanloop naar zijn partij tegen Karatsev. De nummer 29 van de wereld mocht vanwege zijn hoge ranking de eerste ronde overslaan. In de kwartfinales neemt de Veenendaler het op tegen de Amerikaan Marcos Giron, die 68e op de wereldranglijst staat.

Vorig jaar wist Van de Zandschulp de finale van het toernooi in München te bereiken. Hij speelde daarin tegen het Deense talent Holger Rune, maar moest in de eerste set opgeven vanwege pijn aan de borst en ademhalingsproblemen. Enkele dagen later stond hij weer op de baan.