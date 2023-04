Nadal zegt ook af voor Madrid, deelname Roland Garros lijkt in gevaar te komen

Rafael Nadal heeft zich donderdag afgemeld voor het Masters-toernooi van Madrid. De Spaanse tennislegende kampt nog altijd met een heupblessure. Daarmee valt een fors deel van zijn gravelseizoen in het water, terwijl Roland Garros voor de deur staat.

"De blessure is nog steeds niet genezen en mijn lichaam staat het niet toe om het beste uit mezelf te halen", meldt de 36-jarige Nadal op Instagram. "Ik ben er dan ook helaas niet bij in Madrid."

Het is al de zoveelste domper voor Nadal, die de heupblessure in januari opliep tijdens de Australian Open. Hij hoopte begin deze maand zijn rentree te maken op het Masters-toernooi van Monte Carlo, maar moest afzeggen. Ook het ATP-toernooi van Barcelona, dat momenteel bezig is, kwam te vroeg.

Nu moet Nadal dus ook een streep halen door het Masters-toernooi in Madrid, dat dinsdag van start gaat. 'Rafa' schreef het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad al vijf keer op zijn naam.

'Het is een lastige en vervelende situatie'

Nadal doet geen uitspraken over zijn deelname aan Roland Garros, maar de donkere wolken lijken zich samen te pakken. Het Grand Slam-toernooi op het gravel in Parijs gaat zondag 28 mei van start. Nadal is recordhouder met liefst veertien eindzeges en deed sinds 2005 aan elke editie mee.

"Ik kan geen deadlines geven", zegt Nadal over de duur van zijn blessure. "Als ik het wist, zou ik het vertellen, maar ik weet het niet. Dit is hoe de zaken nu zijn. Aanvankelijk moest het een herstelperiode van zes tot acht weken zijn. Nu zitten we op veertien."