Djokovic wint na matige start openingspartij tegen tiener in Bosnië en Herzegovina

Novak Djokovic heeft zijn openingspartij bij het ATP-toernooi in het Bosnische Banja Luka met de nodige moeite gewonnen. De nummer één van de wereld verloor een set tegen de Fransman Luca Van Assche, maar rekende uiteindelijk toch af met de tiener.

De 35-jarige Djokovic was in de tweede ronde met 6-7 (4), 6-3 en 6-2 te sterk voor de zeventien jaar jongere Van Assche. De Serviër hoefde in de eerste ronde van het graveltoernooi niet in actie te komen omdat hij als eerste geplaatst is.

In de eerste set verspeelde Djokovic drie setpunten, waarna zijn opponent in de tiebreak wel toesloeg op zijn eerste setpunt. Daarna kwam de 22-voudig Grand Slam-winnaar alleen aan het begin van de derde set nog even in de problemen, maar een vroege break achterstand poetste hij meteen weg.

Van Assche is pas achttien jaar en bezet de 87e positie op de wereldranglijst. De in België geboren Fransman schreef de afgelopen maanden drie Challenger-toernooien op zijn naam. Twee jaar geleden won hij Roland Garros bij de junioren.

In de kwartfinales neemt Djokovic het op tegen zijn landgenoot Dusan Lajovic of de Fransman Grégoire Barrère. Die partij staat donderdag op het programma.

Djokovic begon vorige week matig aan het gravelseizoen. Hij liet zich in de achtste finales van het Masters-toernooi in Monte Carlo verrassen door de Italiaan Lorenzo Musetti. Wel schreef Djokovic begin dit jaar voor de tiende keer de Australian Open op zijn naam en won hij het ATP-toernooi in Adelaide.