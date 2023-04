Gijs Brouwer kan kunststukje van Houston niet herhalen in Barcelona

Gijs Brouwer is dinsdag direct uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Barcelona. De Nederlandse tennisser slaagde er daarmee niet in om zijn sterke optreden van eerder deze maand in Houston een passend vervolg te geven.

Brouwer moest als nummer 121 van de wereld zijn meerdere erkennen in de Argentijn Pedro Cachin, die de 69e plek op de wereldranglijst bezet. Het werd 6-3 en 7-5 op het Spaanse gravel, waar een flink aantal wereldtoppers meedoet.

Een break in de vierde game van de partij kostte de 27-jarige Brouwer de openingsset. In de tweede set kwam hij een vroege break te boven tegen zijn één jaar oudere tegenstander, maar leverde hij op 5-5 wederom zijn opslag in. Cachin mag nu aantreden tegen Stéfanos Tsitsipás.

Brouwers deelname aan het ATP-toernooi van zijn geboortestad Houston was gedenkwaardig. Dankzij drie overwinningen op hoger aangeslagen spelers reikte hij begin deze maand tot de halve finales, waarin de Amerikaan Frances Tiafoe hem versloeg.

In Barcelona deed hij voor het eerst sinds dat sterke optreden weer mee aan een ATP-toernooi. Een week geleden kwam hij in actie op het Challenger-toernooi in het Amerikaanse Sarasota, waar hij ook direct verloor.