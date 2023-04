Griekspoor na twee tiebreaks direct uitgeschakeld in Bosnië en Herzegovina

Tallon Griekspoor is maandag al in de eerste ronde van het graveltoernooi in Banja Luka uitgeschakeld. De Nederlander verloor in Bosnië en Herzegovina van de Australiër Alexei Popyrin, de nummer 83 van de wereld: 6-7 (4) en 6-7 (4).

Griekspoor kon niet overtuigen in zijn derde graveltoernooi van het jaar. De nummer twee van Nederland werkte in de eerste set in drie verschillende games breakpoints weg, maar in de tiebreak sloeg Popyrin alsnog toe.

De Australiër bleef ook in de tweede set in zijn eigen opslagbeurten overeind, ondanks twee breakpoints voor Griekspoor op 3-2. De Nederlander sleepte er met moeite een tweede tiebreak uit. Daarin had Popyrin aan één minibreak genoeg om de zege veilig te stellen.

De snelle uitschakeling in Banja Luka is een flinke tegenvaller voor Griekspoor, die als vijfde was geplaatst op het ATP 250-toernooi. Hij verdedigde de Nederlandse eer, want Botic van de Zandschulp speelt deze week in München en Gijs Brouwer in Barcelona.

Griekspoor vorige week ook direct onderuit

Vorige week was Griekspoor ook al snel klaar op het Masters-toernooi in Monte Carlo. De Noord-Hollander verloor daar in de eerste ronde van Stan Wawrinka. Desondanks steeg hij maandag (één plek) naar de 34e positie op de wereldranglijst.

Griekspoor zei onlangs tegen de NOS dat hij binnen afzienbare tijd geopereerd moet worden aan zijn gekwetste rechterenkel. Hij wil de medische ingreep uitstellen tot na het gravelseizoen.