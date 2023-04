Rublev is Rune opnieuw de baas en pakt in Monte Carlo zijn eerste Masters-titel

Andrey Rublev heeft zondag voor het eerst in zijn loopbaan een Masters-toernooi gewonnen. De nummer zes van de wereld was op het gravel van Monte Carlo in de finale te sterk voor het Deens toptalent Holger Rune.

De tweede ontmoeting van 2023 tussen Rune en Rublev - in januari won Rublev ook in de achtste finales van de Australian Open - werd in drie sets beslist. Na ruim 2,5 uur stond er 5-7, 6-2 en 7-5 op het scorebord. In de beslissende set gaf Rune een 4-1-voorsprong weg.

Op de erelijst van Rublev ontbrak tot zondag een Masters-toernooi. De 25-jarige Rus was er in 2021 al twee keer dichtbij, maar ging toen in zowel Monte Carlo als Cincinnati onderuit in de finale.

De negentienjarige Rune pakte in november vorig jaar in Parijs zijn eerste Masters-titel. Daar rekende hij toen in de achtste finales wél af met Rublev. In Monte Carlo had de mondiale nummer negen in de afgelopen dagen fraaie zeges geboekt op Daniil Medvedev en Jannik Sinner, maar die bleken uiteindelijk dus weinig waard.

Zowel Rublev als Rune wacht nog op het eerste echte succes op een Grand Slam. Beide toptienspelers kwamen tot nu toe niet voorbij de kwartfinales op een van de vier grote toernooien.