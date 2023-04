Rune wint hoogstaand duel met Sinner en treft Rublev in finale Monte Carlo

Holger Rune heeft zaterdagavond ten koste van Jannik Sinner de finale van het Masters-toernooi in Monte Carlo bereikt. De Deen zegevierde na een hoogstaand duel in drie sets: 1-6, 7-5 en 7-5. In de eindstrijd neemt Rune het op tegen Andrey Rublev.

De negentienjarige Rune toonde een knap staaltje veerkracht tegen de twee jaar oudere Sinner. De Deen pakte in de eerste set maar één game. Een snelle zege voor Sinner bleef desondanks uit. Rune nam in het tweede bedrijf direct riant de leiding en gaf die ook na de regenbreak niet meer uit handen.

In de derde set van het spektakelstuk bleken Rune en Sinner zeer aan elkaar gewaagd, al werd vooral de Italiaan aan het wankelen gebracht. Sinner overleefde breakpoints op 1-2 en 3-4. Op 5-6 benutte Rune wél zijn zesde breakpoint in de derde set en daarmee stelde hij zijn plek in de finale veilig.

Rune gaat zondag op het gravel in Monaco op voor zijn vierde ATP-titel en tweede eindzege op een Masters-toernooi. De huidige nummer zes van de wereld schreef vorig jaar al het ATP 1000-toernooi in Parijs op zijn naam.

In de finale wacht Rune een krachtmeting met Rublev. De Rus was eveneens in een driesetter te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 5-7, 6-1 en 6-2.

Nyck de Vries en Stefános Tsitsipás op de tribune bij het duel tussen Andrey Rublev en Taylor Fritz. Foto: Reuters

Fritz verliest door wisselvallige servicegames

Rublev en Fritz maakten vooral in de eerste set erg weinig indruk in hun opslagbeurten. Fritz trok aan het langste eind door op 6-5 de servicegame van de Rus te winnen. Dat was al de zevende break van die set. Fritz, de nummer tien van de wereld, sloeg in de hele wedstrijd de helft van zijn eerste services uit.

In de tweede set herpakte Rublev zich door maar één game af te staan. In het derde bedrijf ging het wel weer gelijk op. Na de regenonderbreking maakte Rublev het verschil. Fritz sloeg op 2-5 nog drie matchpoints weg, maar Rublev besliste het duel met een lovegame alsnog in zijn voordeel.

Fritz was de eerste speler uit de top tien van de wereldranglijst die Rublev in Monte Carlo trof. De Rus rekende eerder af met de Spanjaard Jaume Munar, de Rus Karen Khachanov en de Duitse qualifier Jan-Lennard Struff. Bij zijn partij tegen Fritz zat onder anderen Formule 1-coureur Nyck de Vries op de tribune.