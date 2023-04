Rublev klopt Fritz en mag in Monte Carlo op voor eerste Masters-titel

Andrey Rublev heeft zaterdag voor de tweede keer in zijn loopbaan de finale van het Masters-toernooi in Monte Carlo bereikt. De Rus rekende in drie sets af met de Amerikaan Taylor Fritz: 5-7, 6-1 en 6-2.

Rublev en Fritz maakten vooral in de eerste set erg weinig indruk in hun opslagbeurten. Fritz trok aan het langste eind door op 6-5 de servicegame van de Rus te winnen. Dat was al de zevende break van die set. Fritz, de nummer tien van de wereld, sloeg in de hele wedstrijd de helft van zijn eerste services uit.

In de tweede set herpakte Rublev zich door maar één game af te staan. In het derde bedrijf ging het wel weer gelijk op. Na de regenonderbreking maakte Rublev het verschil. Fritz sloeg op 2-5 nog drie matchpoints weg, maar Rublev besliste het duel met een lovegame alsnog in zijn voordeel.

Fritz was de eerste speler uit de top tien van de wereldranglijst die Rublev in Monte Carlo trof. De Rus rekende eerder af met de Spanjaard Jaume Munar, de Rus Karen Khachanov en de Duitse qualifier Jan-Lennard Struff. Bij zijn partij tegen Fritz zat onder anderen Formule 1-coureur Nyck de Vries op de tribune.

Rublev hoopt in Monaco zijn eerste ATP-titel van het jaar te veroveren én voor het eerst in zijn carrière een Masters-toernooi te winnen. De huidige nummer zes van de wereld haalde in 2021 ook de finale in Monte Carlo, maar verloor toen van Stéfanos Tsitsipás. Dat jaar ging Rublev ook ten onder in de eindstrijd van het Masters-toernooi in Cincinnati.

Dit keer wacht Rublev in de finale een krachtmeting met Jannik Sinner of Holger Rune. De Italiaan en de Deen spelen vanavond nog tegen elkaar. Favorieten als Novak Djokovic, Tsitsipás en Daniil Medvedev strandden eerder al.