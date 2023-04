Zverev haalt uit naar Medvedev na actie met netpaal: 'Hij is een oneerlijke speler'

Alexander Zverev is absoluut niet te spreken over het gedrag van Daniil Medvedev. De Rus is in zijn ogen een van de minst sportieve spelers in het toptennis.

Het was donderdagavond een opmerkelijk moment in de achtstefinalepartij op het gravel van Monte Carlo. Zverev mocht serveren voor de wedstrijd, toen Medvedev bij de kantwissel de netpaal weghaalde en op de grond gooide. De Duitser bekeek het tafereel vol ongeloof, leverde prompt zijn servicegame in en verloor vervolgens de partij.

Na afloop was Zverev boos over het incident, waarvoor Medvedev bovendien niet bestraft werd. "Ik neem eerlijkheid en sportiviteit heel serieus, maar helaas heeft Daniil daar geen kaas van gegeten", zei Zverev tegen Sky Sports. "Hij probeert er bij een achterstand alles aan te doen om nog te winnen. Ik ben enorm teleurgesteld."

Zverev stipte ook een listig getimede toiletpauze van Medvedev in de beslissende derde set aan. "Er zijn duizend situaties waarin hij het gevoel heeft dat ik beter sta te spelen, en daar probeert hij dan iets aan te doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat ik me niet moet laten afleiden. Dat is ook inderdaad helemaal mijn schuld."

"Ik vind dat eerlijkheid altijd een onderdeel van de sport moet zijn en Medvedev is gewoon een van de oneerlijkste tennissers van de wereld", vervolgde Zverev, die daarbij verwees naar de rivaliteit tussen Roger Federer en Rafael Nadal. "Die tweestrijd was populair over de hele wereld, onder meer doordat ze altijd eerlijk tegen elkaar waren. Helaas kan je dat van Medvedev niet zeggen."

Medvedev heeft zelf niet meer op het voorval gereageerd. De voormalige nummer één van de wereld verloor vrijdag in de kwartfinales van het Deense talent Holger Rune: 3-6 en 4-6.

