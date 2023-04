Na Djokovic ook titelhouder Tsitsipás en Medvedev uitgeschakeld in Monte Carlo

Stéfanos Tsitsipás is vrijdag verrassend uitgeschakeld op het Masters-toernooi in Monte Carlo. De titelverdediger ging in de kwartfinales onderuit tegen Taylor Fritz. Ook voor Daniil Medvedev viel het doek in de kwartfinales.

De 25-jarige Fritz liet de als tweede geplaatste Tsitsipás kansloos in de kwartfinales: 6-2 en 6-4. In de tweede set werkte de Griek nog een breakachterstand weg, maar werd een tweede break hem fataal.

Tsitsipás schreef het Masters-toernooi in Monte Carlo de afgelopen twee jaar op zijn naam. Hij wacht nog op zijn eerste toernooizege dit seizoen. Wel haalde de nummer drie van de wereld de finale van de Australian Open, waarin Novak Djokovic te sterk was.

Fritz staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finales in Monte Carlo. Daarin neemt de mondiale nummer tien het op tegen Andrey Rublev. De Rus versloeg eerder op de dag de Duitser Jan-Lennard Struff met 6-1 en 7-6 (5).

Daniil Medvedev verloor in de kwartfinales van Holger Rune. Foto: AFP

Ook Medvedev strandt in kwartfinales

Na Tsitsipás ging ook Daniil Medvedev onderuit in de kwartfinales. De als derde geplaatste Rus was niet opgewassen tegen de Deen Holger Rune: 3-6 en 4-6.

De 27-jarige Medvedev verkeerde de afgelopen maanden in topvorm. De Rus won in februari het ABN AMRO Open en schreef daarna ook de toernooien in Doha en Dubai op zijn naam. In de finale van het Masters-toernooi in Indian Wells maakte Carlos Alcaraz een einde aan de zegereeks van Medvedev, die vervolgens wel triomfeerde in Miami.

Rune neemt het bij de laatste vier op tegen Jannik Sinner. De Italiaan liet zijn landgenoot Lorenzo Musetti kansloos: 6-2 en 6-2.

Eerder in het toernooi viel het doek al voor Novak Djokovic in Monte Carlo. De nummer één van de wereld liet donderdag in de derde ronde verrassen door Musetti.