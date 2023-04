Tennissters maken na chaos nog kans op promotie in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben vrijdag in de Billie Jean King Cup naast directe promotie naar de play-offs voor de wereldgroep gegrepen. De ploeg van captain Elise Tamaëla eindigde na een 3-0-nederlaag tegen Hongarije en een hoop onduidelijkheid als tweede in de poule. Daardoor kunnen de tennissters zaterdag alsnog promoveren.

Oranje was bij winst op Hongarije zeker van een plek in de play-offs van de wereldgroep in november. Maar de tennissters verloren in het Turkse Antalya beide enkelspelen en ook het dubbelspel.

Suzan Lamens (WTA-283) verloor haar partij tegen Dalma Galfi, de mondiale nummer 95, met 4-6 en 3-6. Even later moest Lesley Pattinama Kerkhove (WTA-198) haar meerdere erkennen in Anna Bondar (WTA-87): 3-6 en 3-6.

Lamens en dubbelpartner Bibiane Schoofs waren vervolgens niet opgewassen tegen het duo Galfi/Bondar: 6-4, 3-6 en 2-6.

Later op de dag won concurrent Turkije van Letland. Hierdoor eindigde Nederland net als Hongarije en Turkije op zes punten. Hongarije werd op basis van het partijsaldo (9-3) sowieso eerste en promoveerde rechtstreeks. Maar Oranje en Turkije hadden exact hetzelfde partijsaldo (8-4).

Nederland eindigde aanvankelijk als derde

Er ontstond een hoop onduidelijkheid in Antalya over de eindstand in de poule. De computer van de scheidsrechter had aanvankelijk berekend dat Nederland derde was geworden achter Hongarije en Turkije, maar dat werd later teruggedraaid.

Omdat Oranje eerder deze week van Turkije had gewonnen, werd het aangewezen als nummer twee in de poule. De nummers twee van elke groep spelen tegen elkaar om het derde ticket voor de play-offs voor de wereldgroep. In die wedstrijd speelt de ploeg van Tamaëla zaterdag tegen Servië.

Arantxa Rus, Arianne Hartono en Eva Vedder hadden zich niet beschikbaar gesteld voor het toernooi in Antalya. De drie speelsters richten zich op hun individuele carrière.