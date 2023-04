Nadal moet rentree opnieuw uitstellen en mist ook toernooi in Barcelona

De rentree van Rafael Nadal laat voorlopig nog op zich wachten. De Spanjaard, die al sinds januari uit de roulatie is, moet volgende week ook het ATP-toernooi van Barcelona laten schieten.

"Barcelona is een speciaal toernooi voor mij, omdat het altijd een uniek gevoel geeft om voor eigen publiek te spelen", zegt Nadal vrijdag op de website van het toernooi. "Maar ik ben nog steeds niet klaar voor mijn rentree."

Nadal won het graveltoernooi in Barcelona maar liefst twaalf keer. Twee jaar geleden was hij voor het laatst de sterkste. De nummer vijftien van de wereld miste het toernooi in eigen land vorig jaar ook al.

Vorige maand liet Nadal weten dat hij op een rentree bij het Masters-toernooi in Monte Carlo mikt. Maar ook dat toernooi, dat hij elf keer won, miste hij omdat hij niet fit genoeg was.

De 22-voudig Grand Slam-winnaar speelde dit jaar pas twee toernooien: de United Cup en de Australian Open. In Melbourne liep hij in de tweede ronde een heupblessure op tijdens zijn partij tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Hij verloor verrassend in drie sets.