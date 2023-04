Djokovic wordt liefst acht keer gebroken en loopt kwartfinales in Monte Carlo mis

Novak Djokovic is donderdag verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi in Monte Carlo. De Serviër speelde ver onder zijn niveau tegen Lorenzo Musetti en ging in een partij met liefst vijftien breaks ten onder: 6-4, 5-7 en 4-6.

Djokovic maakte op het gravel in Monaco vooral weinig indruk in zijn servicegames. De Serviër werd in de hele partij liefst acht keer gebroken door Musetti, al kon die in zijn opslagbeurten ook totaal niet overtuigen. Zo verloor de Italiaan de eerste set door op 4-5 voor de derde keer zijn servicegame te verliezen.

In de tweede set veranderde niks aan het spelverloop: acht van de eerste tien games eindigden in een break. Djokovic verloor op 5-5 voor de vijfde keer in de set zijn servicegame en dat kon hij zich niet veroorloven.

In de derde en beslissende set, die onderbroken werd door de regen, had Musetti aan één break al genoeg om het duel in zijn voordeel te beslissen. Djokovic sloeg wel drie matchpoints weg, maar bij de vierde kans moest hij capituleren. Hij noteerde in de hele partij liefst zeventien onnodige fouten meer dan Musetti (23 om 6).

Novak Djokovic feliciteert Lorenzo Musetti met zijn overwinning. Foto: Getty Images

Djokovic won toernooi in Monte Carlo twee keer

Voor Djokovic, die in de tweede ronde nog te sterk was voor Ivan Gakhov, is zijn vroege uitschakeling een hard gelag. De Serviër hoopte het toernooi in Monte Carlo voor de derde keer te winnen. De nummer één van de wereld zegevierde al in 2013 en 2015.

Djokovic speelde in Monte Carlo pas zijn tweede toernooi sinds hij in januari de Australian Open op zijn naam schreef. 'The Djoker' miste de Masters-toernooien in Indian Wells en Miami, omdat hij niet gevaccineerd is tegen COVID-19. Daardoor kwam hij de Verenigde Staten niet in.

De 21-jarige Musetti won nog nooit een Masters-toernooi. De Italiaan wacht in de kwartfinales een krachtmeting met landgenoot Jannik Sinner, die zich ten koste van de Pool Hubert Hurkacz bij de laatste acht voegde: 3-6, 7-6 (6) en 6-1.