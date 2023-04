WTA organiseert weer toernooien in China ondanks onduidelijkheid in zaak-Peng

De WTA gaat vanaf september dit jaar weer toernooien in China organiseren. De tennisbond schrapte alle toernooien in het land vanwege de gebeurtenissen rond de Chinese oud-tennisster Peng Shuai, maar de WTA aanvaardt nu dat de Chinese regering hier geen duidelijkheid over wil geven.

Eind 2021 werd bijna drie weken lang niets vernomen van Peng, nadat ze de Chinese oud-vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. Onder meer de WTA uitte grote zorgen over haar veiligheid en gezondheid.

De inmiddels gestopte Peng zei later in interviews dat ze al die tijd thuis in Peking was en dat haar geen beperkingen zijn opgelegd. Die beweringen waren voor de WTA aanvankelijk niet genoeg, maar donderdag is daar dus verandering in gekomen.

"Na een boycot van zestien maanden in China en aanhoudende inspanningen om aan onze verzoeken te voldoen, is er geen teken van verandering in de situatie gekomen", schrijft de WTA op zijn website. "We zijn tot de conclusie gekomen dat we onze doelen nooit volledig zullen halen en dat de speelsters hier de dupe van zijn. Daarom heft de WTA de boycot op."

Peng Shuai liet zich vorig jaar bij de Olympische Winterspelen in Peking in het openbaar zien. Foto: Reuters

'WTA blijft Peng steunen'

De WTA had de Chinese autoriteiten verzocht een ​​"volledig, eerlijk en transparant" onderzoek in te stellen voordat de tennisbond weer toernooien in het Aziatische land zou organiseren. China gaf hier dus geen gehoor aan.

Volgens de WTA mag Peng niet vergeten worden in het hele proces. "Het is belangrijk dat onze terugkeer in China voortdurende veiligheid biedt voor Peng en alle vrouwelijke atleten. Het is essentieel dat de stem van vrouwen wordt gehoord. De WTA zal Peng blijven steunen."