Tennissters dicht bij play-offs wereldgroep na derde zege in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters zijn in de Billie Jean King Cup dicht bij een plek in de play-offs van de wereldgroep. De ploeg van captain Elise Tamaëla boekte donderdag in het Turkse Antalya de derde overwinning op rij.

Oranje won tegen Egypte de twee enkelspelen en verzekerde zich daardoor al van de zege in de derde wedstrijd in groep 1 van de Europees-Afrikaanse zone. Ook de dubbelpartij werd gewonnen.

Suzan Lamens versloeg in de openingspartij Merna Refaat met 6-0 en 6-2. Lesley Pattinama-Kerkhove had het een stuk lastiger tegen Sandra Samir, maar won ook: 7-6 (2), 3-6 en 6-1.

Lamens won later op de dag samen met Demi Schuurs het dubbelspel van Refaat en Samir. Het Nederlandse duo was in twee sets te sterk voor de Egyptenaren (6-1 en 7-5).

Eerder deze week won Nederland in Antalya al van Letland (3-0) en Turkije (2-1). Hongarije is de laatste tegenstander in de poule. Oranje gaat aan kop in de groep en kan alleen nog ingehaald worden door Hongarije, dat donderdag van Letland won. Als de Nederlandse ploeg van Hongarije verliest, eindigt ze als tweede.

De twee poulewinnaars in groep 1 van de Europees-Afrikaanse zone doen eind dit jaar mee aan de play-offs van de wereldgroep, het hoogste niveau in de Billie Jean King Cup. De nummers twee strijden in een onderling duel om het laatste ticket voor de play-offs.