Van Rijthoven verwacht binnen vier tot zes weken terug te keren op tennisbaan

Tim van Rijthoven denkt binnen vier tot zes weken zijn rentree op de tennisbaan te maken. De Brabander staat al twee maanden aan de kant door rugproblemen en een elleboogblessure.

"Zoals velen van jullie waarschijnlijk al hadden opgemerkt, ben ik sinds half februari niet meer in actie gekomen vanwege een elleboogblessure", schrijft Van Rijthoven donderdag op Instagram. "Ik word al een tijdje behandeld aan mijn elleboog en het lijkt erop dat ik over vier tot zes weken eindelijk weer kan spelen."

De 25-jarige Van Rijthoven speelde dit seizoen pas vijf wedstrijden. Half februari kwam hij voor het laatst in actie op het ABN AMRO Open, waar hij in de eerste ronde van de Amerikaan Maxime Cressy verloor.

In Rotterdam werd Van Rijthoven gehinderd door rugproblemen, waar hij al langer last van had. Vervolgens kreeg de nummer 150 van de wereld ook te maken met een elleboogblessure.

Tim van Rijthoven werd op het ABN AMRO Open aan zijn rug behandeld. Foto: Getty Images

Van Rijthoven richt zich op grasseizoen

Zijn management zegt dat Van Rijthoven zich op het grasseizoen richt. "We hebben geen specifiek toernooi in gedachten, maar waarschijnlijk begint hij direct op gras. Als hij voor het grasseizoen klaar is, dan geeft hij de voorkeur aan snelle ondergronden."

Dat zou betekenen dat Van Rijthoven het kwalificatietoernooi van Roland Garros, in de derde week van mei, aan zich voorbij laat gaan. De Brabander verdedigt in juni sowieso zijn titel op het grastoernooi in Rosmalen, dat hij vorig jaar zeer verrassend op zijn naam schreef. Hij heeft van de organisatie al een wildcard ontvangen.