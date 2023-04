Van de Zandschulp kan niet stunten tegen Ruud en strandt in Monte Carlo

Botic van de Zandschulp is woensdag blijven steken in de zestiende finales van het Masters-toernooi van Monte Carlo. De Veenendaler moest zijn meerdere erkennen in de als vierde geplaatste Noor Casper Ruud: 5-7 en 6-7 (1).

De 27-jarige Van de Zandschulp werd direct tijdens zijn eerste opslaggame onder druk gezet door Ruud, die een aantal breakkansen liet liggen.

De Noor ging in de vijfde game alsnog door de opslag van de Veenendaler, die Ruud desondanks uitstekend partij bood: in de meeste rally's kon Van de Zandschulp uitstekend mee met de verliezend finalist van Roland Garros 2022.

Onze landgenoot brak ook terug, maar had op een tweede break van Ruud geen antwoord. Daardoor sleepte de Noor de eerste set in de wacht.

In de tweede set wisselde Van de Zandschulp hoge pieken (fraaie winners) af met diepe dalen (onnodige fouten). Onze landgenoot gaf een 4-1-voorsprong uit handen, maar kreeg bij een 5-4-stand een setpoint. Ruud trok de stand alsnog gelijk en plaatste daarna met dank aan enkele afzwaaiers van de Nederlander een break.

Van de Zandschulp toonde opnieuw veerkracht door de voor de wedstrijd serverende Ruud te breken. Maar in de tiebreak pakte en behield de Noor het initiatief: 1-7.

Voor Tallon Griekspoor viel maandag al in de eerste ronde het doek. Routinier Stanislas Wawrinka toonde zich in drie sets te sterk voor de Haarlemmer. Van de Zandschulp schudde in de eerste ronde in een driesetter de Hongaar Márton Fucsovics van zich af.

