Djokovic begint met overwinning aan gravelseizoen na maand afwezigheid

Novak Djokovic is met een zege aan het gravelseizoen begonnen. De Servische wereldranglijstaanvoerder won dinsdag in de tweede ronde van het Masters-toernooi van Monte Carlo van de Russische qualifier Ivan Gachov: 7-6 (5) en 6-2.

Djokovic was begin maart voor het laatst in actie gekomen. Toen verloor hij in de halve finales van het ATP-toernooi van Dubai van de Rus Daniil Medvedev.

Daarna was de 35-jarige Serviër aangewezen op trainen. Djokovic is niet gevaccineerd tegen corona en was om die reden niet welkom op de Amerikaanse Masters-toernooien van Indian Wells en Miami.

Bij zijn terugkeer op de baan liet Djokovic direct zien in goede vorm te steken. De 22-voudig Grand Slam-winnaar had in het begin van de partij op het Monegaskische gravel nog moeite met Gachov, maar in de tweede set was het verzet van de Rus gebroken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Djokovic treft Italiaan

Djokovic mocht als geplaatste speler de eerste ronde in Monte Carlo overslaan. In de derde ronde treft hij een Italiaan. Luca Nardi en de als zestiende geplaatste Lorenzo Musetti spelen woensdag voor een plek bij de laatste zestien.

Ook Botic van de Zandschulp komt woensdag in actie in Monte Carlo. De Veenendaler ontsnapte maandag aan een nederlaag tegen de Hongaarse qualifier Márton Fucsovics en neemt het in de tweede ronde op tegen Casper Ruud, die vorig jaar de finale haalde op Roland Garros. Tallon Griekspoor werd maandag uitgeschakeld in Monte Carlo.

Titelverdediger Stéfanos Tsitsipás hoefde woensdag nauwelijks moeite te doen om de derde ronde te bereiken De 24-jarige Griek zag zijn tegenstander Benjamin Bonzi uit Frankrijk al na iets meer dan twintig minuten opgeven met een polsblessure. Tsitsipás leidde op dat moment met 4-1 in de eerste set.