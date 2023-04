Griekspoor direct klaar in Monte Carlo, Van de Zandschulp komt met schrik vrij

Tallon Griekspoor is maandag in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Monte Carlo meteen uitgeschakeld. De 26-jarige Nederlander moest op het gravel in Monaco zijn meerdere erkennen in de Zwitserse oud-winnaar Stan Wawrinka. Botic van de Zandschulp won na een achterstand wél van de Hongaar Márton Fucsovics.

Wawrinka was na een spannend duel met Griekspoor in drie sets de sterkste: 5-7, 6-3 en 6-4. De mondiale nummer 35 begon nog sterk tegen Wawrinka (ATP-88), die met een wildcard mocht meedoen in Monte Carlo. De Nederlander sloeg in de laatste servicegame van zijn opponent toe en pakte de eerste set.

De 38-jarige Wawrinka, in 2014 winnaar in Monaco, had in de tweede set genoeg aan een break om op gelijke hoogte te komen. In de laatste en beslissende set kwam de drievoudig Grand Slam-winnaar opnieuw op voorsprong. Wawrinka rondde de partij na ruim 2 uur en 25 minuten bij zijn zesde matchpoint af.

Griekspoor miste vorige week, bij zijn eerste optreden op gravel dit seizoen, de halve finales in Marrakesh. Op het toernooi in Marokko verloor hij van de Spanjaard Roberto Carballés Baena, de latere winnaar.

In de voorbereiding had Griekspoor een enkelblessure opgelopen, maar hij wil de noodzakelijke operatie uitstellen tot na het gravelseizoen.

Van de Zandschulp met moeite door

De 27-jarige Van de Zandschulp won tegelijkertijd moeizaam van qualifier Fucsovics (ATP-72): 3-6, 7-6 (2) en 6-1. De nummer 31 van de wereld startte slecht en verloor de eerste set.

Van de Zandschulp gaf in set twee ook direct zijn eigen game weg. Hij vocht zich terug in de wedstrijd en werkte bij een 5-6-stand twee matchpoints weg. In de tiebreak trok Van de Zandschulp de setwinst over de streep.

In de laatste set had Van de Zandschulp geen kind aan zijn tegenstander en liep uit naar 6-1. Na bijna twee uur en veertig minuten maakte de Nederlander een einde aan de partij.

Van de Zandschulp treft in de tweede ronde de Noor Casper Ruud, de nummer vijf van de wereld van wie hij in Miami verrassend won. De Veenendaler was vorige week in Marrakesh na een bye in de eerste ronde meteen klaar. Hij verloor toen van de Australiër Christopher O'Connell.