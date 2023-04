Sprookje Gijs Brouwer in geboortestad Houston eindigt in halve finales

Gijs Brouwer is er zondag niet in geslaagd de finale van het ATP-toernooi in zijn geboortestad Houston te bereiken. De Nederlander kon in de halve eindstrijd niet stunten tegen de als eerste geplaatste Frances Tiafoe.

De 27-jarige Brouwer ging met 4-6 en 1-6 onderuit tegen de twee jaar jongere Tiafoe, de nummer vijftien van de wereld. Hij moest zich na precies een uur gewonnen geven op het gravel in Texas.

Tegen Tiafoe kon Brouwer tot 3-3 gelijke tred houden. Vervolgens werd de nummer 123 van de wereld voor het eerst gebroken en kon hij setverlies niet meer voorkomen.

In het tweede bedrijf leverde Brouwer, die vorig jaar al de kwartfinales haalde in Houston, meteen zijn service in. Tiafoe liep daarna uit naar 4-1 en die voorsprong gaf de Amerikaan niet meer uit handen.

Brouwer stond voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een ATP-toernooi. De nummer 123 van de wereld stuntte eerder in Houston tegen de als vierde geplaatste John Isner (tweede ronde) en de als vijfde geplaatste Jeffrey John Wolf (kwartfinales).