Brouwer stunt opnieuw in Houston en viert primeur met plek in halve finales

Gijs Brouwer heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) voor een nieuwe stunt gezorgd in het Amerikaanse Houston. De Nederlandse tennisser won ook van Jeffrey John Wolf en staat daardoor voor het eerst in de halve finales van een ATP-toernooi.

De 27-jarige Brouwer had aan twee sets genoeg om de drie jaar jongere Wolf opzij te zetten: 6-3 en 6-4. In de tweede set kwam de nummer drie van Nederland al in de eerste game op een break voorsprong tegen de nummer 54 van de wereld, waarna hij op zijn tweede matchpoint toesloeg.

Bij de laatste vier neemt Brouwer het op tegen de als eerste geplaatste Frances Tiafoe. De nummer vijftien van de wereld was in de kwartfinales te sterk voor de Australiër Jason Kubler. De andere halve finale gaat tussen Tomás Martín Etcheverry uit Argentinië en de Duitser Yannick Hanfmann.

Brouwer is aan een fraai toernooi bezig. Eerder op de dag stuntte de in Houston geboren tennisser met een zege op John Isner, de mondiale nummer 46. Hij bezet momenteel de 123e plaats op de wereldranglijst. Door de regen moesten de tennissers zaterdag twee wedstrijden op een dag spelen.