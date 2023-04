Gijs Brouwer stunt tegen Isner en bereikt weer kwartfinales in Houston

Gijs Brouwer heeft zaterdag voor een verrassing gezorgd door ten koste van John Isner de kwartfinales van het graveltoernooi in Houston te bereiken. De 27-jarige Nederlander was in zijn geboorteplaats in twee sets te sterk voor het Amerikaanse servicekanon: 6-4 en 7-6 (4).

De tweederondepartij tussen Brouwer en Isner ging eerder deze week al van start, maar werd gestaakt door de hevige regenval in Houston. Vervolgens kon er dagen niet gespeeld worden. Brouwer had de eerste set met 6-4 gewonnen en Isner leidde in het tweede bedrijf met 6-5, maar de Nederlander mocht serveren.

Brouwer vervolgde de partij goed door foutloos te blijven in zijn opslagbeurt. De nummer drie van Nederland kwam in de tiebreak op een 1-3-achterstand, maar herstelde zich. Hij pakte vier punten op rij en benutte op 6-4 zijn eerste matchpoint.

De 37-jarige Isner was in juli 2018 nog de nummer acht van de wereld. De Amerikaan heeft zestien ATP-titels op zijn erelijst staan. Ook haalde hij drie keer de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi.

Het is het tweede jaar op rij dat Brouwer het tot de laatste acht schopt in Houston, waar hij in 1996 geboren is. De nummer 123 van de wereld kent sowieso een sterk seizoen. Hij bereikte in februari de kwartfinales van het ABN AMRO Open in Rotterdam. Brouwer begon het toernooi in Houston door Aleksandar Kovacevic te verslaan.