Griekspoor verliest van lager aangeslagen Spanjaard in kwartfinales Marrakesh

Tallon Griekspoor is er vrijdag niet in geslaagd door te dringen tot de halve finales van het ATP-toernooi in Marrakesh. De 26-jarige Nederlander was niet opgewassen tegen Roberto Carballés Baena.

Griekspoor moest zich in drie sets gewonnen geven op het Marokkaanse gravel. Het werd 6-3, 2-6 en 6-2 voor zijn Spaanse tegenstander, die op de wereldranglijst een stuk lager staat (35e om 82e). Griekspoor won zijn vorige twee ontmoetingen met Carballés Baena wel.

In de eerste set kwam Griekspoor met 5-1 achter, schade die hij niet meer kon herstellen. In de tweede set waren de rollen omgedraaid, waarna de Haarlemmer in de beslissende set twee vroege breaks (Carballés Baena leverde eenmaal zijn service in) niet meer te boven kwam.

Donderdag had de als vierde geplaatste Griekspoor met een zwaarbevochten overwinning de kwartfinales bereikt. Hij toonde toen veerkracht tegen de Zweed Elias Ymer in een partij die eveneens over drie sets ging (1-6, 6-3 en 6-4).

Ymer staat in de halve finales tegenover Daniel Evans, de nummer twee van de plaatsingslijst in Marrakesh. Lorenzo Musetti-Alexandre Müller en Christopher O'Connell-Pavel Kotov zijn de andere kwartfinales.