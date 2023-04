Griekspoor naar kwartfinales in Marrakesh, Van de Zandschulp meteen onderuit

Tallon Griekspoor heeft donderdag de kwartfinales van het ATP-toernooi in Marrakesh bereikt. De Haarlemmer knokte zich in de tweede ronde na een dramatische start langs de Zweed Elias Ymer. Botic van de Zandschulp ging in zijn openingspartij meteen onderuit.

De 26-jarige Griekspoor was in drie sets te sterk voor de mondiale nummer 157 Ymer: 1-6, 6-3 en 6-4. Hij besliste de partij op het gravel in Marokko na bijna twee uur op zijn eerste matchpoint.

De als vierde geplaatste Griekspoor, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, begon dramatisch aan zijn openingspartij. De nummer 35 van de wereld verloor de eerste vijf games en kon die achterstand niet meer wegwerken.

In de tweede set waren de rollen omgedraaid en kwam Griekspoor met 4-0 voor. Ymer knokte zich nog terug tot 5-3, maar kon een beslissende set niet meer voorkomen. Daarin nam de Nederlander een 4-1-voorsprong en gaf hij de partij niet meer uit handen.

In de kwartfinales neemt Griekspoor het op tegen Roberto Carballés Baena. De Spanjaard bezet de 82e plaats op de wereldranglijst.

Botic van de Zandschulp gaf een set voorsprong uit handen. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp meteen onderuit

De 27-jarige Van de Zandschulp ging met 7-6 (8), 4-6 en 0-6 onderuit tegen Christopher O'Connell, de nummer 87 van de wereld. De Veenendaler moest zich na 2 uur en 43 minuten op het eerste matchpoint tegen gewonnen geven.

De als derde geplaatste Van de Zandschulp, die een vrije doortocht naar de tweede ronde had, begon matig aan zijn partij tegen O'Connell en kwam met 0-4 achter. De mondiale nummer 31 knokte zich terug en sleepte er een tiebreak uit. Daarin werkte hij een setpunt weg en sloeg hij zelf wel toe op zijn derde setpunt.