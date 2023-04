Swiatek laakt rol tennisbonden bij besluiten over Russen: 'Gebrek aan leiderschap'

Iga Swiatek vindt dat tennisbonden WTA en ATP een sterk signaal hadden kunnen afgeven door spelers uit Rusland en Belarus op geen enkel toernooi toe te laten. De Poolse nummer één van de wereld vindt dit een gemiste kans.

"Er was een gebrek aan leiderschap", zegt Swiatek in gesprek met BBC Sport. "Voor mijn gevoel hadden de tennisbonden het vanaf het begin beter kunnen doen door aan te tonen dat tennissers tegen de oorlog (in Oekraïne, red.) zijn. Daarmee hadden ze ons geholpen in de kleedkamer, waar de sfeer behoorlijk gespannen is."

De 21-jarige Swiatek zei dat in een reactie op het besluit van de organisatie van Wimbledon om Russische en Belarussische speelsters komende zomer onder voorwaarden toe te laten.

"Na de Tweede Wereldoorlog waren Duitse spelers niet welkom, net als Japanners en Italianen. Ik denk dat zulke maatregelen de Russische regering hadden laten inzien dat zulke straffen een oorlog niet waard zijn. We zijn maar atleten, een klein onderdeel van de wereld. Maar sport is vrij belangrijk en wordt altijd gebruikt voor propaganda."

'Niet hun fout dat ze een bepaald paspoort hebben'

Vorig jaar waren tennissers uit Rusland en Belarus niet welkom op Wimbledon. Onder druk van de Britse regering mochten ze ook niet meedoen aan andere grastoernooien in Engeland die onder de Lawn Tennis Association (LTA) vielen.

Dat besluit leverde veel kritiek op, want het ging volledig tegen het beleid van de WTA en de ATP in. Die vinden dat individuen niet gestraft mogen worden voor de daden van een land. Russen en Belarussen mochten in 2022 wel gewoon aan alle andere individuele toernooien meedoen, maar alleen onder de neutrale vlag.

Volgens Swiatek heeft het weinig zin om Russen en Belarussen alsnog te weren van toernooien. "Het zou nu behoorlijk oneerlijk zijn voor Russische en Belarussische tennissers om ze te weren, omdat deze beslissing een jaar geleden al genomen had moeten worden."

"Het is ook niet hun fout dat ze een bepaald paspoort hebben. Aan de andere kant hebben we allemaal een bepaalde invloed en zouden we er alles aan moeten doen om de Russische agressie te stoppen."