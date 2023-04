Nadal niet fit genoeg voor rentree in Monte Carlo, ook Alcaraz meldt zich af

Rafael Nadal is toch nog niet fit genoeg om volgende week zijn rentree te maken. De Spanjaard, die al sinds januari uit de roulatie is, mist daardoor het Masters-toernooi in Monte Carlo. Ook Carlos Alcaraz schittert door afwezigheid in Monaco.

"Ik ben nog niet klaar om op topniveau te spelen. Mijn situatie is nog te onzeker. Daarom moet ik een van de belangrijkste toernooien in mijn carrière laten schieten", schrijft de 36-jarige Nadal dinsdag in een bericht op Twitter.

De 22-voudig Grand Slam-winnaar speelde dit jaar slechts twee toernooien: de United Cup en de Australian Open in januari. Op de Australian Open liep Nadal een heupblessure op tijdens zijn tweederondepartij tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald, waardoor de titelverdediger verrassend in drie sets verloor.

Sindsdien is Nadal niet meer in actie gekomen. Daardoor zakte hij voor het eerst sinds bijna achttien jaar uit de top tien van de wereldranglijst. 'Rafa' is momenteel de nummer veertien van de wereld.

Nadal had zich wel ingeschreven voor het prestigieuze graveltoernooi in Monte Carlo, dat volgende week wordt gehouden. Hij veroverde daar liefst elf titels (van 2005 tot en met 2012 en van 2016 tot en met 2018) en is daarmee recordhouder.

Nadal won toernooi in Monte Carlo al elf keer

Onduidelijk is wanneer Nadal wél weer in actie kan komen. Eind mei begint Roland Garros, het Grand Slam-toernooi in Parijs waar de gravelkoning al zijn hele loopbaan vrijwel onverslaanbaar is. Nadal won Roland Garros al veertien keer.

"Ik ga verder met mijn revalidatieproces en hoop binnenkort alsnog mijn rentree te kunnen maken", schrijft Nadal. In de aanloop naar Roland Garros staan nog twee Masters-toernooien op het programma: in Madrid (26 april-7 mei) en Rome (10 mei-21 mei).

Met Alcaraz meldde zich nog een wereldtopper af voor het toernooi in Monte Carlo. Het Spaanse toptalent kwam niet ongeschonden uit het toernooi in Miami, waar hij vorige week in de halve finales werd uitgeschakeld door Jannik Sinner.

Het is niet de eerste keer dat Alcaraz een toernooi over moet slaan door blessureleed. De nummer twee van de wereld miste de eerste toernooien van het jaar, waaronder de Australian Open. Hij veroverde daarna ATP-titels in Buenos Aires en Indian Wells.

