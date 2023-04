Gijs Brouwer laat zich opnieuw gelden in geboorteplaats Houston en treft nu Isner

Gijs Brouwer heeft maandagavond (lokale tijd) de tweede ronde van het ATP-toernooi in Houston bereikt. De 27-jarige Nederlander rekende op het Amerikaanse hardcourt af met thuisspeler Aleksandar Kovacevic: 6-4 en 6-4.

Brouwer was vooral een stuk effectiever dan Kovacevic door twee van zijn drie breakpoints in de wedstrijd te verzilveren. De Amerikaan verloor de eerste set mede doordat hij op 4-5 twee keer verzuimde om de servicegame van Brouwer te winnen. In het tweede bedrijf overleefde de Nederlander nog eens drie breakpoints.

Het is de derde keer dit jaar dat Brouwer de openingsronde van een ATP-toernooi overleeft. De nummer 123 van de wereld bereikte de kwartfinales van het ABN AMRO Open in Rotterdam en de tweede ronde van het ATP 250-toernooi in Marseille.

Brouwer, die het jaar begon als nummer 156 van de wereld, heeft uitstekende herinneringen aan het toernooi in Houston. Vorig jaar schopte hij het tot de kwartfinales in de Amerikaanse stad in Texas, waar hij bovendien geboren is. Brouwer groeide overigens wel in Nederland op.

In de tweede ronde wacht Brouwer een krachtmeting met John Isner, de nummer vier van de plaatsingslijst. Het Amerikaanse servicekanon hoefde vanwege een bye niet in actie te komen in de eerste ronde. Frances Tiafoe is de nummer één van de plaatsingslijst.