Medvedev verovert op Masters-toernooi in Miami vierde titel van dit jaar

Daniil Medvedev heeft zondag het Masters-toernooi van Miami op zijn naam geschreven. De Rus was in de finale te sterk voor Jannik Sinner en veroverde al zijn vierde titel van dit jaar.

De 27-jarige Medvedev rekende op het hardcourt in Florida in twee sets af met de zes jaar jongere Sinner: 7-5 en 6-3. De nummer vijf van de wereld besliste de partij na iets meer dan anderhalf uur op zijn eerste matchpoint.

In de eerste set knokte Medvedev zich terug van een break achterstand en sloeg hij in de twaalfde game nogmaals toe op de service van Sinner. De Italiaanse nummer elf van de wereld kwam in het tweede bedrijf nog terug van een 2-0-achterstand, maar een tweede break werd hem fataal.

Medvedev verkeert dit jaar in bloedvorm. Hij schreef eerder dit seizoen al het ABN AMRO Open in Rotterdam en de ATP-toernooien in Qatar en Dubai op zijn naam.

Twee weken geleden haalde Medvedev ook de finale van het Masters-toernooi van Indian Wells, maar daarin moest hij zijn meerdere erkennen in Carlos Alcaraz. Voor de Rus was dat zijn eerste nederlaag in twintig partijen.