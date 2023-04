Kvitová verovert titel in Miami en houdt Rybakina van 'Sunshine Double' af

Petra Kvitová heeft zaterdag voor het eerst in haar carrière het prestigieuze WTA-toernooi van Miami op haar naam geschreven. De Tsjechische was in de finale te sterk voor Elena Rybakina uit Kazachstan.

De 33-jarige Kvitová rekende in twee sets af met de tien jaar jongere Rybakina: 7-6 (14) en 6-2. De partij op het hardcourt in de Amerikaanse staat Florida duurde 1 uur en 42 minuten.

Kvitová werkte in de bloedstollende tiebreak van de eerste set vijf setpunten weg. Zelf sloeg de nummer twaalf van de wereld wel toe op haar vijfde setpunt. Daarna gunde ze Rybakina, de mondiale nummer zeven, nog slechts twee games.

Voor Kvitová is het haar eerste titel sinds de zomer van 2022, toen ze het grastoernooi van Eastbourne won. In 2018 won ze voor het laatst een titel van de WTA 1000-categorie, het niveau onder de Grand Slam-toernooien. Toen hield ze Kiki Bertens van de titel af in Madrid.

Kvitová veroverde de dertigste titel in haar carrière. Ze schreef tweemaal een Grand Slam-toernooi op haar naam: Wimbledon in 2011 en 2014.