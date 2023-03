Medvedev triomfeert in Russisch onderonsje en haalt vijfde finale op rij

Daniil Medvedev heeft zich vrijdag ten koste van Karen Khachanov toegang verschaft tot de finale van het Masters-toernooi van Miami. De nummer vier van de plaatsingslijst triomfeerde in drie sets: 7-6 (5), 3-6 en 6-3.

Medvedev plaatste in de vierde game van de derde set de naar later bleek beslissende break. Khachanov slaagde er daarna niet meer in een voet tussen de deur krijgen in de servicegames van zijn landgenoot. Medvedev had het vooral in de tweede set erg lastig met het aanvallende spel van Khachanov, die leunde op zijn sterke forehand.

Voor Medvedev is het zijn vijfde finale op rij op een ATP-toernooi. Hij won in achtereenvolgens Rotterdam, Doha en Dubai, maar ging twee weken geleden in de eindstrijd in Indian Wells onderuit tegen Carlos Alcaraz.

Mogelijk krijgt Medvedev zondag in de finale kans op revanche, want de wereldranglijstaanvoerder duelleert in de andere halve eindstrijd met Jannik Sinner.

Eerder op de dag werd bekend dat Medvedev, net als de andere tennissers uit Rusland en Belarus, dit jaar weer welkom is op Wimbledon. De All England Lawn Tennis Club besloot afgelopen jaar spelers uit deze landen te weren vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne.