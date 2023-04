Alcaraz mist finale in Miami en verliest nummer één-positie weer aan Djokovic

Carlos Alcaraz heeft zaterdag verrassend de finale misgelopen van het Masters-toernooi in Miami. De nummer één van de wereld liet zich verrassen door Jannik Sinner, die in de eindstrijd Daniil Medvedev treft.

Alcaraz ging tegen Sinner onderuit in een partij van zo'n drie uur. Het werd 6-7 (4), 6-4 en 6-2 voor zijn Italiaanse opponent, die in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg.

Door zijn nederlaag kan Alcaraz de 'Sunshine Double' (winst van de hoog aangeschreven toernooien van Indian Wells en Miami) vergeten. Bovendien raakt hij zijn leidende positie op de wereldranglijst weer kwijt aan Novak Djokovic.

Alcaraz had de eerste speler sinds Roger Federer in 2017 met de Sunshine Double kunnen worden. "Ik heb nog wat jaren nodig om dat te proberen", zei de jonge Spanjaard.

"Op dit moment kan ik alleen maar denken aan hoe ik mijn niveau kan opkrikken om een volgende keer wel van Jannik te winnen. Ik denk dat het een mooie partij was om naar te kijken."

Daniil Medvedev dankt het publiek nadat hij opnieuw een finale heeft bereikt. Foto: Getty Images

Medvedev klopt Khachanov

Eerder op de dag was Medvedev in de andere halve finale te sterk voor zijn landgenoot Karen Khachanov: 7-6 (5), 3-6 en 6-3. Hij plaatste in de vierde game van de derde set de naar later bleek beslissende break. Medvedev had het vooral in de tweede set erg lastig met het aanvallende spel van Khachanov.

Voor Medvedev is het zijn vijfde finale op rij op een ATP-toernooi. Hij won in achtereenvolgens Rotterdam, Doha en Dubai, maar ging twee weken geleden in de eindstrijd in Indian Wells onderuit tegen Alcaraz.

Eerder op de dag werd bekend dat Medvedev, net als de andere tennissers uit Rusland en Belarus, dit jaar weer welkom is op Wimbledon. De All England Lawn Tennis Club besloot afgelopen jaar spelers uit deze landen te weren vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne.