Russen en Belarussen mogen dit jaar wél meedoen aan Wimbledon

Wimbledon laat dit jaar weer tennissers uit Rusland en Belarus toe. Dat betekent onder meer dat wereldtoppers als Daniil Medvedev, Andrey Rublev en Aryna Sabalenka hun rentree kunnen maken op het Grand Slam-toernooi in Londen, waar ze in 2022 niet welkom waren.

De All England Lawn Tennis Club (AELTC) meldt in een verklaring dat de Russen en Belarussen wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Zo moeten ze onder de neutrale vlag uitkomen. Spelers die de oorlog in Oekraïne steunen of worden gefinancierd door de Russische of Belarussische overheid, mogen ook niet meedoen.

"We blijven de illegale invasie van Rusland veroordelen en de mensen in Oekraïne volop steunen", zegt AELTC-voorzitter Ian Hewitt. "Dit was een ongelooflijk moeilijk besluit, waar we niet lichtzinnig over hebben gedacht. We zijn van mening dat dit het meest logische besluit is."

Vorig jaar besloot de AELTC om tennissers uit Rusland en Belarus op Wimbledon nog te weren vanwege de oorlog. Ze mochten, onder druk van de Britse regering, ook niet meedoen aan andere grastoernooien in Engeland die onder de Lawn Tennis Association (LTA) vielen.

Dat besluit leverde veel kritiek op, want het ging volledig tegen het beleid van tennisbonden ATP (mannen) en WTA (vrouwen) in. Die vinden dat individuen niet gestraft mogen worden voor de daden van een land. Russen en Belarussen mochten in 2022 wel gewoon aan alle andere individuele toernooien meedoen, maar alleen onder de neutrale vlag.

Daniil Medvedev. Foto: Getty Images/AFP

Vorig jaar waren er geen rankingpunten op Wimbledon

Vanwege de uitsluiting van Russen en Belarussen op Wimbledon waren er vorig jaar geen rankingpunten te verdienen in Londen. Dat was een maatregel van de ATP en de WTA om te voorkomen dat spelers uit die landen benadeeld zouden worden. Dat zorgde ook weer voor bijzondere taferelen.

Novak Djokovic schreef Wimbledon vorig jaar op zijn naam, maar zakte op de wereldranglijst doordat hij zijn punten uit 2021 verloor. Tim van Rijthoven haalde de vierde ronde, maar werd daar niet voor beloond op de wereldranglijst.

Het besluit over Wimbledon volgt enkele dagen nadat het internationaal olympisch comité (IOC) zich uitsprak over de situatie. Het IOC adviseerde sportbonden om sporters uit die twee landen weer onder neutrale vlag toe te laten.