Van de Zandschulp kan stunt geen goed vervolg geven en mist kwartfinales Miami

Botic van de Zandschulp heeft zich niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van het Masters-toernooi in Miami. De Veenendaler ging in de vierde ronde in drie sets onderuit tegen zijn Finse trainingsmaatje Emil Ruusuvuori.

De 27-jarige Van de Zandschulp verloor met 6-4, 4-6 en 5-7 van de vier jaar jongere Ruusuvuori, de nummer 54 van de wereld. De partij op het hardcourt in Florida duurde 2 uur en 46 minuten.

Van de Zandschulp begon uitstekend aan de partij en nam in de vijfde game een break voorsprong. De nummer 32 van de wereld bleef zelf goed serveren en profiteerde van de vele onnodige fouten van Ruusuvuori. Dat leverde hem na iets meer dan drie kwartier de eerste set op.

In het tweede bedrijf kwam Van de Zandschulp tot tweemaal toe een break voor, maar leverde hij zijn eigen service drie keer in. Hierdoor mocht Ruusuvuori bij een stand van 5-4 voor de set serveren, waarbij hij geen fout maakte.

Van de Zandschulp was van slag door het setverlies en kwam in de beslissende set met 0-3 achter. Bij een stand van 5-3 mocht Ruusuvuori voor de wedstrijd serveren, maar de Nederlander knokte zich terug en trok de stand gelijk. Twee games later verloor hij zijn servicegame op love en moest hij zich alsnog gewonnen geven.

Beste prestatie Van de Zandschulp op Masters-toernooi

In zijn vorige partij in Miami zorgde Van de Zandschulp nog voor een stunt door de mondiale nummer vier Casper Ruud te verslaan. Hij won zo voor het eerst in zijn carrière van een speler uit de top vijf van de wereldranglijst.

Het gebeurde niet eerder dat Van de Zandschulp zo ver kwam op een Masters-toernooi. Zijn beste prestatie op dat niveau was een plek in de derde ronde in Indian Wells vorig jaar. Wel bereikte de Nederlander op de US Open van 2021 al eens de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi.

Van de Zandschulp, die eerder deze maand in de tweede ronde in Indian Wells moest opgeven door een enkelblessure, was de enige Nederlander in Miami. Tallon Giekspoor besloot rust te nemen en zich op het gravelseizoen te richten.