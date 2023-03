Andreescu schreeuwt het uit van de pijn in Miami en verlaat toernooi in rolstoel

Bianca Andreescu is maandagavond (lokale tijd) op dramatische wijze uitgeschakeld in de achtste finales van het prestigieuze WTA-toernooi in Miami. De Canadese raakte in de tweede set ogenschijnlijk ernstig geblesseerd en werd in een rolstoel van de baan gerold.

Andreescu had de eerste set na een tiebreak verloren, maar stond in het tweede bedrijf op een break voorsprong tegen Ekaterina Alexandrova (2-0). Op 40-15 in de servicegame van de Russin ging het opeens mis. Andreescu leek zich in de rally te verstappen, greep naar haar enkel en kermde het uit van de pijn.

Direct werd duidelijk dat Andreescu niet verder kon. Met hulp van medici werd de nummer 31 van de wereld een rolstoel in getild. Vlak daarvoor kreeg de 22-jarige Canadese nog een uitgebreide knuffel van Alexandrova. Het is nog onduidelijk hoe ernstig haar enkelkwetsuur is.

Blessureleed blijft Andreescu maar achtervolgen in haar loopbaan, die vier jaar geleden nog zo voortvarend van start ging. Het veelgeprezen talent schreef in 2019 als tiener de prestigieuze toernooien in Indian Wells en Toronto op haar naam. In september van dat jaar volgde met de US Open-titel het absolute hoogtepunt.

0:38 Afspelen knop Andreescu gaat door enkel tijdens WTA-toernooi in Miami

Tweede keer dat Andreescu in Miami met blessure opgeeft

Daarna begonnen de fysieke problemen. Andreescu kwam in 2020, mede door een slepende knieblessure, helemaal niet in actie. In 2021 haalde ze door een aantal zwaarbevochten zeges de finale in Miami, maar ook dat werd een deceptie: Andreescu moest in de tweede set tegen Ashleigh Barty geblesseerd opgeven.

Door blessures en mentale problemen kwam Andreescu tussen oktober 2021 en april 2022 niet in actie en dacht ze zelfs aan stoppen. Sinds haar rentree een jaar geleden laat de Canadese weer glimpen van haar oude vorm zien, al kwam ze nog niet in de buurt van de uitstekende prestaties die ze in 2019 neerzette.