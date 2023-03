Korte samenwerking tussen Haase en Middelkoop eindigt in tweede ronde Miami

De samenwerking tussen Robin Haase en Matwé Middelkoop is zondag in Miami ten einde gekomen. Het duo verloor in de tweede ronde van het Masters-toernooi via een matchtiebreak van de Duitser Kevin Krawietz en de Fransman Fabrice Martin: 6-7 (8) 7-6 (4) en 10-7.

Haase en Middelkoop hadden voor de partij al aangekondigd dat ze in Miami voor de laatste keer als duo op de baan zouden verschijnen. Het tweetal heeft besloten de samenwerking te beëindigen vanwege "een verschil in visie".

De 35-jarige Haase en de vier jaar oudere Middelkoop kondigden hun besluit afgelopen weekend aan in het AD. "Het is anders gelopen dan we hadden gehoopt", zei Haase. "Dat komt door meerdere dingen, maar het belangrijkste is dat we een andere visie hadden op het spel en het spelen met elkaar."

Na eerdere incidentele samenwerkingen vormden de twee routiniers sinds november een vast duo met ambities richting de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Dit jaar wonnen ze het toernooi van Montpellier.