Van de Zandschulp stunt opnieuw tegen Ruud en bereikt vierde ronde in Miami

Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) op fraaie wijze de vierde ronde van het Masters-toernooi in Miami bereikt. De Nederlander won in drie sets (3-6, 6-4 en 6-4) van Casper Ruud, de nummer vier van de wereld.

De 27-jarige Van de Zandschulp en de drie jaar jongere Ruud gingen lange tijd gelijk op. In de beslissende derde set kwam Ruud zelfs vroeg een break voor, maar de Noor was te slordig om door te pakken. Van de Zandschulp profiteerde daar optimaal van en benutte na bijna drie uur zijn eerste matchpoint.

Het betekende voor Van de Zandschulp opnieuw een overwinning op Ruud. De nummer 32 van de wereld won in 2021 al op de US Open en vorig jaar in München. Op het Masters-toernooi van Rome was Ruud vorig jaar te sterk.

Door de zege op de nummer vier van de wereld plaatste Van de Zandschulp zich glansrijk voor de achtste finales in Miami. Daarin treft hij de Fin Emil Ruusuvuori, de nummer 54 van de wereld. De winnaar moet het in de kwartfinale opnemen tegen Jannik Sinner of Andrey Rublev.

Botic van de Zandschulp won in Miami voor het eerst van een topvijfspeler. Foto: AP

Mijlpaal voor Van de Zandschulp

De overwinning op Ruud levert Van de Zandschulp niet alleen een plek in de achtste finales op. Het is voor hem ook een mijlpaal: de Nederlander heeft niet eerder van een speler uit de top vijf gewonnen.

Ruud is sinds vorig jaar een topvijfspeler, maar is matig aan het seizoen begonnen. De Noor, vorig jaar nog finalist op onder meer Roland Garros en de US Open, won dit kalenderjaar op nog geen enkel toernooi twee partijen achter elkaar.