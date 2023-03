Haase en Middelkoop stoppen nu al als dubbelpartners: 'Hebben een andere visie'

Tennissers Robin Haase en Matwé Middelkoop spelen deze week op het Masters-toernooi in Miami al hun laatste toernooi als duo in het dubbelspel, bevestigt Haase aan het AD . De Nederlanders vormden slechts enkele maanden een koppel.

"Na het toernooi van Dubai hebben we besloten uit elkaar te gaan", zegt Haase tegen het AD. "Het is anders gelopen dan we hadden gehoopt. Dat komt door meerdere dingen, maar het belangrijkste is dat we een andere visie hadden op het spel en het spelen met elkaar."