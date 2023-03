Van de Zandschulp komt met schrik vrij en treft Ruud in derde ronde Miami

Botic van de Zandschulp heeft vrijdag diep moeten gaan om de derde ronde van het Masters-toernooi van Miami te bereiken. De Nederlander had drie sets nodig om de Australiër Alexei Popyrin te verslaan: 6-4, 6-7 (4) en 2-6.

In de tweede set waren er breakkansen over en weer, maar die werden niet verzilverd. In de tiebreak was het de als 26e geplaatste Van de Zandschulp die aan het langste eind trok. De Veenendaler sloeg op zijn eerste setpunt toe.