Van de Zandschulp komt met schrik vrij en bereikt derde ronde in Miami

Botic van de Zandschulp heeft vrijdag diep moeten gaan om de derde ronde van het Masters-toernooi van Miami te bereiken. De Nederlander had drie sets nodig om de Australiër Alexei Popyrin te verslaan: 6-4, 6-7(4), 2-6.

De eerste set ging lang gelijk op, maar bij een stand van 4-4 verloor Van de Zandschulp zijn service. De 23-jarige Popyrin (ATP-93) sloeg in de volgende game meteen toe en pakte de eerste set.

In de tweede set waren er breakkansen over en weer, maar deze werden niet verzilverd. In de tiebreak was het de als 26e geplaatste Nederlander die aan het langste eind trok. Hij sloeg op zijn eerste setpunt toe.

De 27-jarige Van de Zandschulp pakte in de derde set een vroege break en bouwde zijn voorsprong uit. Na bijna twee uur en drie kwartier benutte hij zijn eerste matchpoint, waardoor hij in de volgende ronde tegen de als derde geplaatste Casper Ruud of Ilya Ivashka speelt. De Noor en de Belarus treffen elkaar zaterdag.

Twee weken geleden moest Van de Zandschulp nog opgeven in het prestigieuze Masters-toernooi in Indian Wells. De Nederlander kon in zijn eerste partij tegen Ivashka niet verder door een voetblessure.

Van de Zandschulp is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi van het enkelspel. Tallon Griekspoor besloot na het Masters-toernooi van Indian Wells huiswaarts te keren om wat rust te nemen en zich eerder te kunnen voorbereiden op het gravelseizoen.

