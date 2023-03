Belarussische tennisster Sabalenka voelt haat door oorlog: 'Wat heb ik misdaan?'

De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka zegt dat ze sinds de Russische inval in Oekraïne wordt bedolven onder haat en andere negatieve reacties. Haar moederland geldt als bondgenoot van het regime van de Russische president Vladimir Poetin.

"Het is echt heel moeilijk. Ik heb dit nog nooit meegemaakt", vertelt de 24-jarige Sabalenka. De huidige nummer twee van de wereld sprak dinsdag met de media in de aanloop naar het toernooi in Miami, dat deze week begint.

Sabalenka schrikt met name van de reacties in de kleedkamers. "Natuurlijk ben ik wel wat gewend op de sociale media. Dan krijg je na een nederlaag ook van alles over je heen. Maar de heftigheid waarmee dit bij het onderlinge contact gepaard gaat, kende ik niet. Het is ook moeilijk te begrijpen. Wat heb ik misdaan?"

"Misschien moet ik het gewoon negeren", vervolgt de Australian Open-winnares. "Het zijn emoties van anderen en misschien is het eigenlijk niet zo tegen mij persoonlijk gericht. Maar van mezelf weet ik dat ik niets verkeerd heb gedaan."

Aryna Sabalenka is geschrokken van de negatieve reacties. Foto: Getty Images

'Meestal zijn het niet tegenstanders die zich zo gedragen'

In veel sporten worden Russen en Belarussen geweerd van toernooien, maar in het tennis mogen ze onder neutrale vlag meedoen aan (de meeste) individuele toernooien. Dat leidt soms tot controversiële momenten, bijvoorbeeld als Oekraïense tennissers het tegen een Rus of Belarus moeten opnemen.

Vorige week op het toernooi in Indian Wells trok Lesia Tsurenko zich terug voor haar partij tegen Sabalenka. De Oekraïense meldde zich af vanwege een paniekaanval als gevolg van een gesprek met WTA-baas Steve Simon over de oorlog in haar land.

Sabalenka hoopt ondertussen dat de negatieve reacties richting haar afnemen. "Ik heb het gevoel dat het de laatste tijd iets minder wordt. Het zijn ook meestal niet de tegenstanders die zich zo gedragen, maar vaak mensen uit hun begeleiding."