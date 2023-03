Tennislegende Martina Navrátilová is na succesvolle behandeling kankervrij

Oud-toptennisster Martina Navrátilová is weer kankervrij. Die boodschap kreeg de achttienvoudig Grand Slam-winnares, die leed aan borst- en keelkanker, onlangs van de artsen die haar behandelen.

"Voor zover zij weten, ben ik kankervrij", zegt de in Tsjechië geboren Amerikaanse tegen TalkTV. Ze maakte begin dit jaar bekend dat bij haar keelkanker was ontdekt en dat ze een niet-verwante vorm van borstkanker had, die zich in een vroeg stadium bevond.