Alcaraz opnieuw nummer één van de wereld dankzij triomf in Indian Wells

Carlos Alcaraz heeft in de nacht van zondag op maandag het Masters-toernooi van Indian Wells gewonnen en daarmee de eerste plaats op de wereldranglijst heroverd. De negentienjarige Spanjaard was in de finale veel te sterk voor Daniil Medvedev: 6-3 en 6-2.

Alcaraz toonde zich heer en meester tegen de Rus, die zijn vorige negentien partijen in winst had omgezet. Zowel in de eerste als de tweede set nam de Spanjaard snel een riante voorsprong, die hij vervolgens met succes verdedigde.

Medvedev, die had gezegevierd in zijn vorige drie toernooien, moest het antwoord schuldig blijven op het gevarieerde spel van zijn opponent. Veelzeggend was dat Alcaraz liefst achttien winners sloeg, dertien meer dan zijn opponent.

"Dit betekent heel veel voor me. Het is fantastisch dat ik weer de nummer één ben", meldde Alcaraz na zijn triomf. "Daniil haalde duidelijk niet zijn beste niveau. Maar ik ben erg blij met mijn prestatie en hoe ik dit toernooi heb gespeeld."

Djokovic kwam niet in actie in Indian Wells

Alcaraz neemt de toppositie op de wereldranglijst over van Novak Djokovic, die niet van de partij was in Indian Wells doordat hij wegens zijn ongevaccineerde status de Verenigde Staten niet in kwam. Om diezelfde reden schittert de 35-jarige Serviër deze week ook door afwezigheid op het Masters-toernooi van Miami.

Eerder leidde Alcaraz tussen september vorig jaar en januari dit jaar de dans op de ATP-ranglijst. Door blessureleed miste de Spanjaard enkele toernooien, waaronder de door Djokovic gewonnen Australian Open.