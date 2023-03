Rybakina neemt revanche op Sabalenka en verovert titel op Indian Wells

Elena Rybakina heeft zondag het prestigieuze WTA-toernooi in Indian Wells op haar naam geschreven. De Kazachse nam in de finale revanche op Aryna Sabalenka.

De 23-jarige Rybakina was in de eindstrijd in twee sets te sterk voor de één jaar oudere Sabalenka: 7-6 (11) en 6-4. De partij op het hardcourt in Californië duurde ruim twee uur.