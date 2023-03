Medvedev zet zegereeks voort en bereikt in Indian Wells vierde finale op rij

Daniil Medvedev heeft zaterdag de finale van het Masters-toernooi van Indian Wells bereikt. De Rus versloeg Frances Tiafoe in de halve eindstrijd en boekte zijn negentiende overwinning op rij.

Medvedev was met 7-5 en 7-6 (4) te sterk voor Tiafoe. De nummer zes van de wereld had wel acht matchpoints nodig om de partij op het Amerikaanse hardcourt te beslissen.

Tiafoe wilde in de tweede set niet van opgeven weten. De Amerikaan werkte bij een stand van 5-3 drie matchpoints weg en overleefde bij een stand van 6-5 nog eens vier matchpoints weg. In de tiebreak moest de mondiale nummer zestien zich alsnog gewonnen geven.

De 27-jarige Medvedev verkeert de laatste tijd in uitstekende vorm. Hij schreef de voorbije weken het ABN AMRO Open in Rotterdam en de toernooien in Doha en Dubai op zijn naam.

In Indian Wells zette Medvedev die reeks voort met onder meer een overwinning op Alexander Zverev. Het is de eerste keer dat hij in de finale staat van het prestigieuze toernooi in Californië.