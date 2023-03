Alcaraz haalt finale in Indian Wells en heeft nummer 1-positie voor het grijpen

Carlos Alcaraz kan in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) de nummer 1-positie op de wereldranglijst heroveren. De Spanjaard haalde de finale van het Masters-toernooi en onttroont bij een zege op Daniil Medvedev zijn Servische rivaal Novak Djokovic.

De negentienjarige Alcaraz won bij de laatste vier in twee sets van Jannik Sinner. De winnaar van de US Open van vorig jaar had in de eerste set een tiebreak nodig om de Italiaan van zich af te schudden: 7-6 (4). In de tweede set ging het beduidend makkelijker: 6-3.

Alcaraz neemt het in de finale in Indian Wells op tegen Medvedev, die in de halve eindstrijd de Amerikaan Frances Tiafoe versloeg: 7-5 en 7-6 (4). Het is voor de Rus alweer zijn negentiende overwinning op rij. Hij schreef de voorbije weken het ABN AMRO Open in Rotterdam en de toernooien in Doha en Dubai op zijn naam.

In Indian Wells kan Alcaraz na een kleine twee maanden weer de nummer één van de wereld worden. De Spanjaard verloor de koppositie op de wereldranglijst eind januari aan Djokovic nadat die de Australian Open had gewonnen. Alcaraz ontbrak in Australië door een spierblessure.

Djokovic mag niet in Indian Wells en volgende week ook niet in Miami spelen, omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen COVID-19. In de Verenigde Staten moeten buitenlandse reizigers ingeënt zijn. Een uitzonderingsverzoek van Djokovic werd geweigerd door de Amerikaanse autoriteiten.

De finale bij de vrouwen gaat zondag tussen de Kazachse Elena Rybakina en Aryna Sabalenka uit Belarus. De eindstrijd op het Amerikaanse hardcourt gaat zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) van start. De finale van de mannen wordt om 0.00 uur Nederlandse tijd gespeeld.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Koolhof grijpt naast dubbeltitel

In het dubbeltoernooi slaagde Wesley Koolhof er met zijn Britse partner Neal Skupski niet in de eindzege te veroveren. De twee verloren de finale met 6-3, 2-6 en 10-8 van de Indiër Rohan Bopanna en Matthew Ebden uit Australië.

De 33-jarige Koolhof stond voor het eerst in de finale van het Masters-toernooi van Indian Wells. Hij wist dit jaar met Skupski nog geen toernooi te winnen. Vorig jaar waren de twee zeven keer succesvol.