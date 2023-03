Rybakina overklast Swiatek en krijgt kans op revanche in finale Indian Wells

Elena Rybakina heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag met overmacht geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Indian Wells. De Kazachse toonde zich veel te sterk voor de niet geheel fitte wereldranglijstaanvoerder Iga Swiatek: 6-2 en 6-2.

Naderhand meldde Swiatek dat ze al het hele toernooi last had van een ribblessure. "Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel ervaring met het spelen met pijn. De vorige keer was op Roland Garros in 2019, toen ik nog erg jong was. Nu speel ik op een heel ander niveau. Het zijn wedstrijden waarin je volledig fit moet zijn."