Nadal gaat na maanden blessureleed voor rentree op gravel van Monte Carlo

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Rafael Nadal is van plan om komende maand op het Masters-toernooi van Monte Carlo zijn rentree te maken. De 22-voudig Grand Slam-winnaar heeft dan bijna drie maanden aan de kant gestaan met een blessure.

Nadal raakte in januari op de Australian Open geblesseerd aan zijn heup in zijn verloren tweederondepartij tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. In de afgelopen tijd werkte de 36-jarige Spanjaard aan zijn herstel en inmiddels traint hij weer.