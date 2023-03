Swiatek kritisch op WTA na rel: 'Oekraïense speelsters moeten meer steun krijgen'

Iga Swiatek vindt dat Oekraïense tennissters meer steun moeten krijgen van de WTA. Ze spreekt zich uit naar aanleiding van de veelbesproken keuze van Lesia Tsurenko om in Indian Wells niet tegen de Belarussische Aryna Sabalenka te spelen.

Tsurenko zou het in de derde ronde van het prestigieuze toernooi opnemen tegen Sabalenka. De 33-jarige Oekraïense zei later dat ze zich afmeldde vanwege een paniekaanval als gevolg van een gesprek met WTA-baas Steve Simon over de oorlog in haar land.

Volgens Tsurenko zei Simon dat spelers uit Rusland en Belarus hun eigen mening over de oorlog mogen hebben en dat zij zich daar niks van moet aantrekken. "Ik was absoluut geschokt door zijn woorden", zei de nummer 95 van de wereld, die nu de steun van de 21-jarige Swiatek krijgt.

"Ik snap volledig waarom ze zich heeft teruggetrokken", zegt de nummer één van de wereld op een persconferentie. "Ik heb zoveel respect voor Oekraïense speelsters. Als er een bom op mijn land zou worden gegooid of als mijn huis was verwoest, dan weet ik niet of ik überhaupt in staat was geweest om in actie te komen."

In de tenniswereld is de deelname van Russen en Belarussen aan toernooien al langer onderwerp van discussie. De ATP en de WTA vinden dat spelers uit die landen niet de dupe mogen worden van een oorlog waar zij niet achter staan. Daarom mogen ze onder neutrale vlag meedoen aan (individuele) toernooien.

Die stellingname heeft sinds het uitbreken van de oorlog vorig jaar al de nodige controversiële momenten opgeleverd, vooral als Oekraïense spelers het tegen Russen of Belarussen moeten opnemen. Zo weigerde Marta Kostyuk uit Oekraïne op de US Open de Belarussische Victoria Azarenka een hand te geven.

Lesia Tsurenko was na een paniekaanval vanwege de oorlog niet in staat om in actie te komen in Indian Wells. Foto: Getty Images

'We misten fatsoenlijk leiderschap'

Op dit moment gaat het opnieuw veel over de vraag of Russen en Belarussen wel toegelaten moeten worden. In veel andere sporten is dat namelijk niet het geval. Momenteel zijn er geruchten dat ze dit jaar wél weer welkom zijn op Wimbledon, nadat ze vorig jaar werden geweerd op het Grand Slam-toernooi in Londen.

"We discussiëren alleen maar over Russische en Belarussische spelers, maar dat is niet terecht", vindt Swiatek. "We zouden meer moeten focussen op het steunen van Oekraïense speelsters. Dat ze alle hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben. Ze hebben heel wat op de schouders."

Het is niet de eerste keer dat de Poolse wereldtopper zich uitspreekt over de gevolgen van de oorlog. De drievoudig Grand Slam-winnares uitte ook kritiek op de Russin Anastasia Potapova, die voor haar wedstrijd tegen de Amerikaanse Jessica Pegula in Indian Wells een shirt van Spartak Moskou droeg.

"In het begin was er geen fatsoenlijk leiderschap om ons te helpen om te gaan met zulke situaties", zegt Swiatek met een kritische blik op de WTA. "In de kleedkamer voel je dat de sfeer anders is vanwege de oorlog. Misschien had de WTA dat kunnen voorkomen door duidelijk te maken wat fout is en wat niet."