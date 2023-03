Coach Sluiter moet Svitolina na zwangerschap terug naar wereldtop brengen

Raemon Sluiter heeft na zijn breuk met Tallon Griekspoor snel een nieuwe klus als tenniscoach gevonden. De oud-tennisser werkt sinds dit jaar met de voormalige wereldtopper Elina Svitolina, zegt hij dinsdag in gesprek met De Telegraaf . De in oktober bevallen Oekraïense hoopt in april haar rentree te maken.

De 44-jarige Sluiter was tot december vorig jaar de coach van Griekspoor. Die samenwerking kwam ten einde, omdat de twee "te veel meningsverschillen" hadden. Nog voor het einde van 2022 vroeg het management van Svitolina of Sluiter haar kon bijstaan op het trainingsveld.

Begin dit jaar trainde Svitolina al enkele weken onder de hoede van Sluiter. Daarna besloten ze hun samenwerking voort te zetten. De Rotterdamse coach zal voorlopig nog niet bij toernooien aanwezig zijn, maar dat vindt hij niet erg.

"Als je meteen samen toernooien gaat spelen, kan het goed uitpakken", zegt Sluiter in De Telegraaf. "Als iemand dan snel een paar nederlagen lijdt, hoeft dat heel weinig te betekenen. Maar als die reeks niet wordt doorbroken, is het toch soms snel klaar. Op deze manier vind ik het heel prettig."

Sluiter werkte eerder samen met Kiki Bertens. Onder zijn leiding groeide de Westlandse uit tot een van de beste speelsters ter wereld. Die samenwerking kwam in het najaar van 2019 ten einde. Bertens zette na de Olympische Spelen van 2021 een punt achter haar carrière.

Elina Svitolina werkt met hulp van Raemon Sluiter toe naar haar rentree. Foto: Getty Images

Svitolina wil rentree maken na zwangerschap

De 28-jarige Svitolina is de voormalige nummer drie van de wereld. De Oekraïense veroverde in haar loopbaan zestien WTA-titels in het enkelspel en haalde in 2019 de halve finales van Wimbledon en de US Open.

In mei vorig jaar maakte Svitolina bekend dat zij en haar man Gaël Monfils, de voormalige nummer zes van de wereld, een baby verwachten. De Oekraïense beviel in oktober van haar eerste kind en werkt nu toe naar haar rentree.

Haar laatste wedstrijd dateert van een jaar geleden, toen ze op het WTA 1000-toernooi in Miami in de tweede ronde strandde. Svitolina kondigde daarna aan een rustperiode in te lassen vanwege aanhoudende rugproblemen. Ook had ze het mentaal zwaar met de oorlog in Oekraïne.