Griekspoor kan in Indian Wells niet stunten tegen US Open-winnaar Alcaraz

Tallon Griekspoor heeft maandagavond (lokale tijd) niet voor een stunt kunnen zorgen in de derde ronde van het Masters-toernooi in Indian Wells. De Nederlander verloor op het Amerikaanse hardcourt in twee sets van wereldtopper Carlos Alcaraz: 7-6 (4) en 6-3.

In de eerste set deed Griekspoor weinig onder voor de pas negentienjarige Alcaraz. De Noord-Hollander overleefde bij een stand van 1-1 weliswaar twee breakpoints, maar bleef daarna in zijn servicegames goed overeind tegen de Spaanse tennissensatie. In de tiebreak ging het alsnog mis: hij kwam een 2-5-achterstand niet meer te boven.

In de tweede set liet Alcaraz zijn klasse zien. Hij had op 1-0 aan één kans genoeg voor een snelle break en overleefde daarna twee breakpoints. Griekspoor kon zichzelf niet veel verwijten. Hij sloeg in de tweede set slechts twee onnodige fouten, maar ook dat was niet voldoende om Alcaraz aan het wankelen te brengen. Het toptalent miste zijn eerste matchpoint bij een stand van 5-2, maar sloeg een game later in zijn eigen servicegame wel toe.

De 26-jarige Griekspoor had in de eerste ronde een bye en speelde daardoor maandagavond pas zijn tweede wedstrijd van het toernooi. Het was de tweede keer dat de nummer 36 van de wereld tegenover Alcaraz stond. Griekspoor pakte ook vorig jaar in de tweede ronde van Wimbledon geen enkele set tegen de latere US Open-winnaar.

Carlos Alcaraz hoopt in Indian Wells zijn tweede titel van 2023 te veroveren. Foto: Getty Images

Griekspoor kwam niet eerder verder dan de eerste ronde

Ondanks zijn nederlaag kan Griekspoor Indian Wells met opgeheven hoofd verlaten. Het was pas de tweede keer dat hij meedeed aan het prestigieuze toernooi in Indian Wells. Vorig jaar werd de nummer twee van Nederland in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Sam Querrey. Ondanks zijn verbetering zal hij maandag op de nieuwe wereldranglijst niet verder stijgen.

Griekspoor begon het jaar uitstekend door in India zijn eerste ATP-titel te veroveren. Daarna boekte hij zijn beste resultaat ooit op de Australian Open (derde ronde) en schopte hij het voor eigen publiek tot de halve finales van het ABN AMRO Open.

Griekspoor doet definitief niet mee aan het Masters-toernooi in Miami dat volgende week begint. De Nederlander vliegt, zoals hij zich had voorgenomen, naar huis om na een drukke periode tot rust te komen. Daarna gaat hij zich op het gravelseizoen richten.